Dôležité dátumy: Kedy sa v NHL uskutoční draft či uzávierka prestupov?

NEW YORK. Po úvodnom pražskom dvojzápase medzi tímami San Jose Sharks a Nashville Predators (2:3, 1:4) je v programe NHL niekoľko ďalších zápasov, ktoré spestria sezónu 2022/2023.

Súťaž odštartuje v Severnej Amerike v utorok 11. októbra (v noci na stredu), no začiatkom novembra sa do Európy vráti v rámci ďalších dvoch duelov NHL Global Series. V kalendári opäť figurujú aj obľúbené zápasy pod holým nebom a chýbať nebude ani exhibícia All Stars.

Druhú dvojicu európskych stretnutí NHL uvidí fínske Tampere, ktoré bude 4. a 5. novembra dejiskom súboja medzi obhajcom Stanleyho pohára Coloradom Avalanche a Columbusom Blue Jackets.