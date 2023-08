Prečo si Blues vybrali Dvorského? Jeho hra sa nedá naučiť, vravela legenda

Na Dvorského zareagoval aj legendárny Keith Tkachuk: "Aj mne sa páči. Tá sila, ktorú má na puku, to sa nedá naučiť, to je všetko o odhodlaní."

ST. LOUIS. Klub St. Louis Blues zverejnil na YouTube kanáli organizácie video so zábermi zo zákulisia posledného draftu do NHL. Priblížili tak verejnosti, prečo si z najvyššej pozície, ktorú mali, vybrali práve Dalibora Dvorského.

Manažment Blues rozmýšľal aj o výmene desiatej voľby, aby sa posunuli vyššie. Do Dvorského vkladajú veľa dôvery, preto ho chceli získať. Napokon sa však rozhodli riskovať a dúfali, že zostane voľný aj na desiatej pozícii.

O Slováka mali veľký záujem. Riaditeľ amatérskeho skautingu klubu Tony Feltrin sa vyjadril, že Dvorský je jedným zo siedmich hráčov, ktorých by si jednoznačne vybral, ak by boli stále voľní a určite by nemenil voľbu.

Blues hodnotili draft ako vydarený. V prvom kole volili až trikrát, okrem Dvorského si vzali Otta Stenberga a Thea Lindsteina. V druhom kole si z celkovej 76. priečky vybrali Juraja Pekarčíka.