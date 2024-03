Ovečkin má šancu prekonať Gretzkého strelecký rekord, myslí si McDavid

Pre porovnanie, Ovečkin v 61 zápasoch tejto sezóny strelil 18 gólov, čo bolo k štvrtkovému termínu len o štyri viac ako ich má na konte o polovicu mladší Slovák Juraj Slafkovský z Montrealu.

"Ovečkin je najlepší strelec našej generácie a možno aj všetkých čias. Má šancu stať sa ním.

Keď strieľate puk ako on, keď ste veľký a silný ako on, môžete hrať dlho a strieľať veľa gólov," povedal McDavid pred stredajším vzájomným súbojom Edmontonu a Washingtonu podľa webu NHL.

Jasným víťazom sa v stredu stal kapitán Edmontonu, keďže o víťazstvo 7:2 sa zaslúžil gólom a asistenciou, zatiaľ čo kapitán Washingtonu napriek siedmim streleckým pokusom prispel len jednou asistenciou. McDavid má v tejto sezóne NHL už 106 bodov, zatiaľ čo Ovečkin 49.



"Stále sa snažím o svoje maximum a najmä strieľať góly. Ak sa mi to podarí, je to pekné, ale prvoradý je úspech tímu. Momentálne tvrdo bojujeme o postup do play-off, to je naša spoločná priorita v tíme," prezradil Ovečkin.