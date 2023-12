Chuťovky z NHLky: Prečo nepustia Slafkovského a Nemca, keď Kanaďana áno?

NEW YORK. Je 21. december. Do začiatku MS v hokeji do 20 rokov 2024 zostáva 5 dní. A hoci oficiálna informácia ešte neprišla, veriť v príchod Juraja Slafkovského alebo Šimona Nemca je zrejme podobne zbožné ako veriť, že darčeky nosí Ježiško.

Avšak úvahy, ktoré mohli skrsnúť v hlavách slovenských fanúšikov, sú opodstatnené. Veď Boston Bruins na šampionát pustili útočníka Matthewa Poitrasa, ktorý posilní každoročne favorizovanú Kanadu, napriek tomu, že má v tejto sezóne viac bodov ako Slafkovský.