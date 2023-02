Česi v exhibícii zdolali Slovákov. Hossa plánuje podobnú akciu v Trenčíne

PRAHA. Predpokladaná remíza v exhibičnom zápase legiend Česka a Slovenska sa nekonala. Českí hokejisti sa v piatok v pražskej O2 Aréne chceli pred domácimi fanúšikmi vytiahnuť a to sa im podarilo. Po zaslúženom triumfe 6:3 však zožali ovácie aj slovenské hviezdy. Útočník Peter Pucher by rád vrátil Čechom prehru v odvete. Duel sa uskutočnil v rámci spomienky na ZOH v japonskom Nagane, kde Česi získali zlaté medaily. V pražskej aréne si ju pripomenulo vyše 17-tisíc divákov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. "Samozrejme už máme svoj vek a nemôžeme sa extrémne naháňať.

Ale českí hráči boli výborne pripravení, bolo vidieť, že to chodia hrávať, videli sa. Ale pekné akcie boli aj na jednej, aj na druhej strane. Ja som rád, že som mohol byť súčasťou tohto zápasu s vynikajúcimi hráčmi. Ale bolo vidieť, že českí hráči to mali v rukách, my sme sa snažili im to čo najviac znepríjemniť. Mali sme problém so strieľaním gólov, ale tak to v hokeji býva. Ale nešlo o výsledok, ale o to, aby sa ľudia zabavili a bolo skvelé, že bolo vypredané. Z môjho pohľadu krásna akcia," povedal pre TASR Peter Pucher.

Česi to majú stále v sebe Slovenský hokejista ocenil kumšt súperov, niektorí hráči ukázali naozaj brilantné individuálne akcie. Na čele s Jaromírom Jágrom, ktorý vo veku 51 rokov stále hrá hokej na profesionálnej úrovni. "Obávam sa, že každý jeden z českých hráčov by si zahral v hociktorom ligovom tíme. Výborne sa hýbali, je to tým že chodia na ľad. Ja teraz trénujem v Moravských Budějoviciach, kde je 33 mužstiev a sú tam aj bývalí hokejisti. Česi to majú v sebe a bolo to v zápase vidieť. A Jágr? Jardo to miluje, je to jeho život. Bola to pre mňa obrovská česť zahrať si proti nemu. To, čo robí pre český hokej, je neuveriteľné. Pre mňa je to najlepší hokejista na svete," povedal Pucher. V zápase sa slovenské legendy ujali vedenia, no potom už len doťahovali náskok Čechov. Domáci si napokon triumf postrážili a nechceli ho pustiť z rúk. "Bývam v Čechách a pár exhibícii som zažil.

Oni takéto zápasy nehrajú úplne naplno, ale ani tak, aby si to len ťukali. Chcú vyhrať a bolo to vidieť aj v tomto zápase. Ak bude ešte šanca na odvetu, tak sa na to musíme nachystať a potrénovať, lebo bolo vidieť, že čas na ľade nám chýba. Ako poznám Čechov, tak neprichádza do úvahy, aby takýto zápas skončil remízou," uviedol majster sveta z roku 2002. Spomienka aj na Ivana Hlinku Pucher si po dlhom čase zahral opäť s Marekom Uramom. Táto dvojica hrala spolu v Znojme, kde niekoľko sezón zabávala fanúšikov skvelou spoluprácou. "Ja som sa na to veľmi tešil, škoda, že sme nedali viac gólov. Sám som sa pri jednej šanci zamotal, hanbím sa za to doteraz. Ale bolo to super, s Marekom som zažil krásne roky, veľmi rád na to spomínam a verím, že aj on. Dali sme gól, mali sme šance, som rád, že nám to išlo." Počas exhibície si diváci spomenuli aj na Ivana Hlinku, ktorý tragicky zahynul v roku 2004. Kormidelník zlatých olympionikov z Nagana dostal dlhý skandovaný potlesk a na obrazovke sa potom zobrazili najväčšie úspechy českého hokeja. Fanúšikovia tlieskali aj pri záberoch z Göteborgu z roku 2002, slovenský hokej odvtedy čaká na prenikavý úspech na MS. Po bronze na ZOH 2022 v Pekingu a drafte NHL, kde sa stal Juraj Slafkovský draftovou jednotkou, sa nálada medzi fanúšikmi zlepšila. No Pucher pre TASR zdôraznil, že cesta za ďalšími medailami bude poriadne kľukatá. "Poviem úprimne, že neviem, kedy sa zasa dočkáme niečoho takého. Najmä keď vidím, v akom stave je mládežnícky hokej.

Ale ani v Čechách to nie je ružové. Žijem tam a tiež sú nešťastní. Hráči tu nie sú, taká generácia ako sme boli my už nie je. Je to možno dobou. Možno sa objavia noví, ale treba na sebe pracovať, deti musia hokej milovať a veľa trénovať. Verím, že také niečo ako Slafkovský ešte bude. Ale bez peňazí to nejde. Keď vidím ako rastú štadióny v Čechách a na Slovensku, je to diametrálny rozdiel. Treba priviesť kvalitných trénerov so skúsenosťami, aby deti dokázali nadchnúť. A potom je tu tá ekonomická časť. Ale verím, že sa to podarí, a že budeme zažívať také obdobia ako za našich čias, keď sme hrali stále o medaily." Marián Hossa si exhibíciu takisto užil Držiteľ najväčšieho počtu majstrovských primátov v NHL spomedzi všetkých účastníkov akcie (3) si zápas užil. Štyridsaťštyriročný bývalý útočník strelil v 26. minúte kontaktný gól na 2:3, no českí hokejisti drámu nepripustili, odskočili Slovákom na rozdiel troch gólov a zápas kontrolovali až do konca. Zápas sledovalo 17.302 divákov, ktorí si vychutnali hokejové zručnosti plejády slovenských a českých hokejistov. "Bolo to krásne, je neuveriteľné, že prišlo toľko veľa ľudí. Veľmi nás to teší. Fanúšikom patrí obrovská vďaka za to, že merali cestu do O2 arény a vypredali ju.

Raz za čas, keď sa takéto zápasy dokážu vypredať, tak nás - staršiu, úspešnú generáciu, to veľmi teší. Veľmi pekne ďakujeme," uviedol Marián Hossa. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára ukončil aktívnu kariéru po sezóne 2016/17 pre rozsiahlu alergickú reakciu na výstroj. Hossa bol aj súčasťou septembrového zápasu v Bratislave, v ktorom slovenský výber prehral 4:5. Ako však po zápase uviedol pre TASR, zdravotné problémy ho v príležitostných exhibičných zápasoch nelimitujú: "Nie je s tým problém, keďže v podstate nechodím na ľad a neobliekam si výstroj. Naposledy som bol na ľade na Vianoce, keď sme mali "sranda zápas" na 50 minút. Keď mám výstroj na sebe tak krátko a potom ďalšie tri mesiace vôbec, tak je to v pohode. Horšie by to bolo, keby som mal zajtra tréning, pozajtra zápas, vtedy by sa to určite vrátilo." Hokejovú exhibíciu plánuje organizovať aj Marián Hossa, ktorý chce dať dôstojnú bodku za hráčskou kariérou v rozlúčkovom zápase na trenčianskom štadióne. Ešte v závere novembra uplynulého roka avizoval spolu s agentom Petrom Neverišom, že zápas bude veľkolepý. Kostru účastníkov by mali tvoriť hráči, ktorí hrali s 81-násobným slovenským reprezentantom v Chicagu Blackhawks či ostatných kluboch zámorskej NHL. "Aby som neklamal, ja sa tomuto absolútne nevenujem. Rieši to môj agent Peťo Neveriš, on si to zobral na starosti. Povedal, že by sa patrilo rozlúčiť na trenčianskom štadióne. Hovoril som, že s tým nemám problém, ale organizačne to nechám všetko na neho.