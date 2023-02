Jágr sa môže chváliť naďalej. Stále platí, že ho Slováci nezdolali

Peter Pucher, útočník SR: "Už máme svoj vek, nemohli sme sa naháňať, ale Česi boli výborne pripravení. Videli sa, ukázali niekoľko pekných akcií. Ale aj my sme niečo ukázali. Som veľmi rád, že bolo vypredané, bola to skvelá šou. Bola to pre mňa česť zahrať si s takýmito hráčmi. Chceli sme vyhrať, ale nedali sme šance. Ale o to v tomto zápase nešlo."

David Moravec, útočník ČR: "Dobre to dopadlo, krv netiekla. Ale nešlo o výsledok, išlo o radosť. Máme v sebe rivalitu, niekedy si na to spomenieme, nechceli sme prehrať. Videli sme sa po dlhšom čase, bolo to fajn."

Roman Čechmánek, brankár ČR: "Pred zápasom som mal rešpekt pred súperom, od roku 2014 som nechytal, vyhýbal som sa tomu. Som rád, že som neurobil hanbu, a že ma mohla naposledy v hokejovom výstroji vidieť rodina. To pre mňa malo veľký význam."

Marián Hossa, útočník SR: "Bolo to krásne. Je neuveriteľné, že prišlo toľko veľa ľudí, veľmi nás to teší. Fanúšikom patrí obrovská vďaka za to, že namierili cestu do O2 arény a ju vypredali. Raz za čas, keď sú takéto zápasy a dokážu ho vypredať, tak nás staršiu, úspešnú generáciu, to veľmi teší. My im za to veľmi pekne ďakujeme."