Slovensko



Také stejně staří Slováci hráli na olympiádě mládeže a prezentovali se dobrým hokejem. Se Spojenými státy americkými dokonce sahali po vítězství, když po druhé třetině vedli 4:2. Ovšem soupeř stihl do konce třetí části hry vyrovnat a šlo se do prodloužení. Zápas nakonec došel až do samostatných nájezdů, ve kterých Slovensko padlo. Prohrálo tedy 4:5, rozhodně ale se ctí. Poté následovala prohra 2:3 s českým týmem a Slováci nakonec po boji skončili už ve skupině a do vyřazovacích bojů se nedostali. Jak si povedou na turnaji v Kravařích?