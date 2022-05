Bitky, kontroverzia a veľa gólov. Zápas Calgary a Edmontonu pripomenul Gretzkého časy

CALGARY. Divoký ofenzívny hokej. Prvý zápas očakávanej série donaha odkryl silné a slabé stránky klubov z Alberty, ktoré sa stretli v druhom kole play off.

Na bitku o Albertu chceli fanúšikov navnadiť legendy, ktoré v takých kedysi hrávali. Séria medzi Calgary a Edmontonom sa vo vyraďovacej fáze NHL hrala naposledy v roku 1991.

"Nič lepšie ako táto séria v hokeji nemôže byť. Myslím si, že je to rovnako skvelé ako hrať vo finále Stanleyho pohára. Bude to séria plná tvrdých súbojov a presne tak by to malo byť," vyhlásil Lanny McDonald, ktorý doviedol Calgary ako kapitán k Stanley Cupu v roku 1989.