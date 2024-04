Toronto čelí vypadnutiu a Matthews ochorel. Nastúpi hlavná hviezda v najbližšom zápase?

Optimisticky naladený chcel zostať aj kapitán John Tavares.

"Samozrejme, nie je to ideálne. Auston Matthews je jeden z najlepších hráčov na svete, ale máme pôsobivú hĺbku, talent a charakter. Je to skvelá príležitosť pre nás ostatných, aby sme vystúpili zo svojho tieňa, keďže to momentálne potrebujeme," vyhlásil.

Dvadsaťšesťročný americký útočník pozbieral v štyroch dueloch play-off gól a dve asistencie. V základnej časti v 81 stretnutiach nastrieľal 69 gólov a pridal 38 asistencií.

Definitívny verdikt o jeho účasti či neúčasti v najbližšom zápase zrejme padne až tesne pred jeho začiatkom.