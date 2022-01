Banskobystričania stúpajú v tabuľke, túžia po prvej šestke

Posledné dva zápasy to vyšlo, no musíme naďalej tvrdo pracovať, aby sme sa v tabuľke dostali čo najvyššie. Snažíme sa o prvú šestku, nestrácame na ňu veľa bodov. Je v našich silách dostať sa priamo do play off," uviedol banskobystrický útočník Dávid Šoltés, ktorý sa postaral o víťazný zásah svojho tímu.

K nemu, ako aj k celému duelu poznamenal: "Čo sa týka môjho gólu, bola to situácia, kedy sme si to hodili do útočného pásma. Spoza bránky mi to Chase Bergerdobre nahral. Ja som si to dal na forhend a vyšlo to.

Som veľmi rád, že som dopomohol týmto gólom k zisku troch bodov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité v tejto situácii. Bol to inak náročný zápas. Chceli sme hlavne odčiniť prehru, ktorú sme utŕžili na Troch kráľov v Liptovskom Mikuláši."

Šoltés skóroval v drese Banskej Bystrice v druhom stretnutí za sebou rovnako ako strelec tretieho gólu "baranov" v piatkovom dueli Peter Melcher. Ten má na konte z predchádzajúcich dvoch zápasov až tri presné zásahy.