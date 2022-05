Stavjaňa v Nitre skončil, striebornú medailu zahodil do publika

NITRA. Antonín Stavjaňa skončil na striedačke HK Nitra. Český tréner priviedol hokejistov spod Zobora k strieborným medailám, tú svoju hodil po dekorovaní do publika. Bola to už jeho ôsma medaila s Nitrou, no ďalšiu zatiaľ nepridá.

Stavjaňa priznal koniec ihneď po 6. finálovom zápase, v ktorom Nitra doma podľahla Slovanu 2:5, Bratislavčania po tomto triumfe oslávili majstrovský titul.

"Moja zmluva vypršala," uviedol tréner a na otázku, či bude na striedačke Nitry aj v budúcej sezóne odpovedal: "Momentálne nie."