Chcel pokračovať, ale telo povedalo nie. Andrej Meszároš ukončil kariéru

Meszároš: Je to definitívny koniec

"Chcel som to skúsiť, aj som viac trénoval. Bol som párkrát na ľade. Mali sme modelovaný tréning s juniormi, lebo odpadol jeden zápas.

Silnejšie som vystrelil a začalo ma bolieť naposledy operované rameno, pre ktoré som skončil vlani predčasne sezónu v Trenčíne.

Dostával som sa z toho skoro tri týždne. Povedal som si, že mi to už nestojí za to. Zdravie mám len jedno, mám malého syna a rád by som ho chcel naďalej zdvíhať na ruky.

Telo povedalo nie. Chcel som nastúpiť aspoň na jeden zápas a rozlúčiť sa s klubom, kde som začal. Bohužiaľ, zdravie mi to nedovolilo. Je to definitívny koniec," uviedol niekdajší obranca Meszároš pre šport.sk.