Zažil turbulentné leto, nechceli ho požičať do KHL. Bielorus sa stal prvým brankárom v profilige

Vedenie Flyers povolalo mladíka z farmy v sobotu večer a hneď deň na to mu dalo šancu medzi žŕdkami. V úvode sezóny dostávali priestor v bránke Samuel Ersson a Ivan Fedotov, no tréner John Tortorella nebol spokojný najmä s výkonom Fedotova.

Až v závere minulého ročníka zamieril do Severnej Ameriky, keď si pripísal dva štarty v nižšej AHL v drese Lehigh Valley Phantoms, farmy Flyers.

"Ivan nechytal dostatočne dobre. Snažíme sa to riešiť a posúdiť našu situáciu," povedal Tortorella podľa AP.

Kolosov s Philadelphiou však potom zažili turbulentné leto. Najprv sa totiž mladý brankár nechcel zúčastniť v júli na nováčikovskom kempe a neskôr sa dokonca odmietol hlásiť v hlavnom kempe "letcov".

Ako dôvod uviedol, že nechce opäť hrať v AHL. Prostredníctvom svojho agenta odkázal vedeniu klubu, že buď bude chytať v NHL, alebo sa vráti späť do Dinama Minsk.

Flyers však odmietli zapožičať Kolosova do KHL. Napokon sa zapojil v závere do kempu, odchytal za Philadelphiu jeden prípravný duel a potom zamieril do Lehigh Valley.