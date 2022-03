Adama Ružičku poslali na farmu. V AHL sa zrejme nezdrží

CALGARY. Slovenský útočník Adam Ružička bol klubom Calgary Flames preradený do nižšej AHL, kde nehral od novembra 2021.

Pôjde však pravdepodobne len o papierový ťah. Bratislavský rodák sa s veľkou pravdepodobnosťou nepripojí k farmárskemu Stocktonu Heat a zostane v Calgary.

"Plamene" tento krok uskutočnili, pretože do prvého mužstva povolali z AHL obrancu Connora Mackeyho namiesto zraneného Olivera Kylingtona.

Ak by si chceli ponechať Ružičku, museli by pre limitovaný počet hráčov v zostave zapísať Kylingtona na listinu zranených. To sa nestalo, keďže Kylingtonovo zranenie zrejme nie je vážne. Čoskoro by sa mal vrátiť, čo naznačuje aj fakt, že ešte len v piatok naplno trénoval.