Mladší brat Šimona Nemca získal s Nitrou juniorský titul. Chcem sa dostať tam, kde on, tvrdí

BRATISLAVA. V hokejovej Nitre prežívajú výbornú sezónu. A-mužstvo má na hokejkách postup do finále Tipos extraligy a juniori pred dvoma dňami získali majstrovskú trofej.

Nitriansky výber do dvadsať rokov vstupoval do play off ako víťaz základnej časti. Zverenci trénera Petra Galana prešli cez Liptovský Mikuláš, Zvolen a vo finále zdolali v štvorzápasovej bitke rovesníkov z Trenčína.

K výhre 3:1 prispel aj šestnásťročný brat Šimona Nemca. Útočník Adam Nemec bol tretí najproduktívnejší hráč sezóny so ziskom 65 bodov.