Gajana podľa experta môžu draftovať v prvom kole, šancu má aj Urban

Expert Steven Ellis z portálu Daily Faceoff zaradil oboch mladíkov do svojho zoznamu 15 gólmanov, ktorých mená by mohli zaznieť na drafte.

Turnaj začal ako trojka, ale napokon doviedol tím na dosah semifinále. Dostal sa do hľadáčika, no dobré výkony podával aj v USHL a NAHL.

Niektorí skauti si myslia, že by ho mohli draftovať už na konci prvého kola. Bol by to risk, ale vďaka jeho robustnej postave a ostatným schopnostiam by sa mohol vyplatiť," myslí si Ellis o 19-ročnom Popradčanovi.