Slovensko má nového hrdinu. Gajanovi pred zápasmi pomáha zvláštny rituál

Duel zvládol bravúrne, hoci chytal druhý zápas v priebehu 24 hodín.

“Zo začiatku som mal ťažšie nohy, ťažšie sa rozbiehalo po včerajšku,” priznal v pozápasovom rozhovore.

“Potom už som sa cítil dobre, v podstate až do konca zápasu. Bol to super zápas a dobrý tímový výkon. Ubojovali sme to do konca.”

Únavu z takého vyťažovania zvláda bez väčších problémov. Je zvyknutý z klubu Green Bay Gamblers, kde má rolu neohrozenej jednotky a taktiež mnohokrát strávi cez víkend v bránkovisku aj dve stretnutia po sebe.