Komické sťahovanie. Kanadský útočník za tri dni vymenil tri kluby NHL

WINNIPEG. Kanadský hokejový útočník Adam Brooks sa za tri dni sťahuje do tretieho klubu v NHL. Bude hrať za Winnipeg.

Jets si ho zadarmo vzali z waiver listiny Toronta Maple Leafs, ktorí ho na zoznam nechránených hráčov umiestnili len krátko potom, čo si ho rovnakým spôsobom stiahli z Vegas.

Brooks sa skrz waiver listinu sťahuje v sezóne 2021/22 už po štvrtýkrát. Pôvodne bol hráčom Toronta, ktorému ho uchmatli Montreal Canadiens, odkiaľ odišiel do Vegas, potom späť do Toronta a teraz do Winnipegu.