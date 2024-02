Najväčšie prekvapenie pripravili Slováci na MS v štafete. Na ME by mohli bojovať o medailu

BRATISLAVA. V ére Martiny Moravcovej to bola takmer istota. Účasť vo finále majstrovstiev sveta v dlhom bazéne. Moravcová patrila do svetovej špičky. Odvtedy však prešlo veľa času a vybojovať si miesto v najlepšej osmičke je ojedinelé. Pred siedmimi rokmi to dokázal v Budapešti Richard Nagy. Pred pár dňami do bojov o medaily postúpila aj štafeta na 4x100 m voľný spôsob. Matej Duša, Tibor Tišťan, Lillian Slušná a Teresa Ivan vo finále vytvorili národný rekord (3:29,88 min) a vybojovali 7. miesto.

„Po postupe sme si povedali, že po obede ideme zaplávať rekord. Vo finále sme do toho dali maximum. Vyšlo to. Pred šampionátom som nečakala, že by som mohla plávať vo finále. Celkovom som si išla užiť. Nabrala som aj veľa skúseností,“ hodnotila šampionát v Dauhá Lillian Slušná. Šprint na dva nádychy Osemnásťročná juniorka je veľkým prísľubom. Z juniorských MS má bronz, prekonala juniorský rekord Martiny Moravcovej a darí sa jej aj medzi seniorkami. Na majstrovstvách sveta však nenastúpila vo svojej najsilnejšej disciplíne, pretože Teresa Ivan mala kvalitnejší čas. „Najviac si verím na 50 metrov voľný spôsob,“ vraví. Jej rekord v najrýchlejšom šprinte je 25,39 s. Do olympijského limitu jej chýba niečo vyše pol sekundy.

„Nevytváram si na seba žiadny tlak. Spravím všetko pre to, aby som sa k limitu priblížila, ale uvidíme, či ho splním. Pol sekundy na 50 metrov je dosť. Ale nie je nereálne to stlačiť. Poznám svoje rezervy,“ vraví. Dĺžku jedného bazéna dokáže na súťažiach preplávať na dva nádychy. Šprintéri musia vedieť v maximálnom výkone s kyslíkom hospodáriť. Ideálne by bolo od štartu do cieľa plávať s hlavou pod vodou.

„Najlepšia plavkyňa na svete (Sarah Sjöströmová - pozn.) to pláva bez nádychu, ale medzi ženami je jediná na svete. Takto plávajú šprinty len muži,“ vysvetľuje. „Každý nádych vás vo vode spomaľuje. Preto čím je ich menej, tým je to lepšie. Ale dva sú v pohode,“ doplnila. Slovensko sa dokázalo posunúť v miešanej štafete medzi svetovú špičku. Medaily pritom získali veľmoci Čína, Austrália a USA. V poradí európskych tímov by boli Slováci tretí. Na júnových majstrovstvách Európy budú môcť ukázať, či by o medailu mohli zabojovať. V tejto chvíli však nie je isté, či by dokázala nastúpiť štafeta v rovnako silnom zložení, pretože traja ďalší členovia sa pripravujú a študujú v Amerike. „Mladí sa predviedli vo veľmi dobrom svetle,“ chválil výkony kolegov aj najstarší člen slovenskej výpravy Richard Nagy.

Olympijský limit zatiaľ nik nemá, no i to by znamenalo postup do Paríža Vyzdvihol Mateja Dušu, ktorý posunul slovenský rekord na 50 m voľný spôsob a postúpil do semifinále, kde obsadil 16. miesto. Zo slovenských plavcov sa Duša najviac priblížil k splneniu olympijského limitu. Na päťdesiatke ho od mäkšieho B-limitu delí 5 stotín sekundy. čo je mizivý rozdiel. „Za svoje výkony si to zaslúži. Snáď sa mu to podarí a nebude musieť čakať do poslednej chvíle. On plával naozaj výborne a ukázalo sa to aj na jeho psychike,“ opisoval Nagy. V plávaní platí, že na olympijské hry sa dostanú plavci na základe splnených limitov, teda dosiahnutých časov. Istotu majú plavci, ktorý splnia ostrý A-limit. Zvyšné miestenky rozdelí Medzinárodná plavecká federácia (FINA) medzi plavcov s B-limitom.

Zo Slovákov momentálne nemá limit splnený nik. Nie je to však úplne nevýhodné postavenie. V takom prípade totiž FINA udelí krajine 2 miestenky pre jednu ženu a jedného muža. Ak však niekto splní aj slabší B-limit, už sa na OH môžu dostať z danej krajiny len plavci, ktorým sa to podarí. Ak by sa to podarilo len jednému plavcovi, pôjde len on. Radšej by bol posledný, ale s lepším časom Nagy dosiahol spomedzi Slovákov na MS najlepší výsledok v individuálnej disciplíne. V polohových pretekoch na 400 metrov vybojoval 13. priečku. „Ale nie som spokojný. Finále nebolo nereálne. Mrzí ma, že som plával pomaly. Chcel som viac,“ vraví 30-ročný plavec.

Plavec Richard Nagy. (Autor: TASR/AP)

„Radšej by som bol posledný s dobrým časom a medzi najlepšími na svete, ako s priemerným časom na 13. mieste. Mám ešte pol roka, aby s tým niečo urobil,“ reaguje. Štartoval na olympiáde v Rio de Janeiro 2016 aj v Tokiu 2020. Láka ho aj účasť v Paríži, hoci tuší, že najlepšie roky má za sebou.

„Lepšie výsledky ako som mal, už mať asi nebudem. Baví ma trénovať, baví ma plávanie, a ak sa mi olympiáda, budem rád. Dúfam, že sa nám to podarí viacerým. S Matejom by som si rád zaplával na olympiáde.“ Ak sa na hry nekvalifikuje pozrie si ich aspoň v televízii. Z pohľadu športovca už hry zažil. „Pozriem si ich a budem fandiť. Je pravda, že som bol aj ako fanúšik v Londýne. Ale to bolo lowcostovo. Na dva dni. Šli sme povzbudiť triatlonistu Riša Vargu. Spal som vtedy jednu noc na letisku a druhú na ulici,“ smeje sa. Tridsiatnik je vo svetovom plávaní už veterán. Veková hranica sa posúva výrazne nadol. „V tomto veku väčšina ľudí, ktorých stretnem pri bazéne, mi už ponúka prácu. Snáď sa niekde chytím. Verím, že mám skúsenosti, ktoré by som mohol vedieť uplatniť. Ale zatiaľ to neriešim. Jednu prácu mám,“ hovorí. Aktuálna sezóna bude zrejme jeho posledná.