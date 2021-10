Potrebovali by sme ešte jeden polčas, vraví Haraslín. Tarkovič nemá hráčom čo vyčítať

Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.

Rusi sa dostali do vedenia v 24. minúte po vlastnom góle stopéra Milana Škriniara. Bol to napokon jediný gól súboja, keď hostia nevyužili viacero dobrých šancí.

"Ťažko sa mi hodnotí zápas. Naozaj sme mali veľa šancí a boli sme veľmi blízko k tomu, aby sme zvíťazili. Bohužiaľ nám to tam nepadlo. Ak by sme hrali ešte jeden polčas, určite by sme dali gól.

Ak premeníme šance proti Chorvátsku, môžeme byť úspešní," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii krídelník Lukáš Haraslín.

Slováci boli v zápase lepším tímom, mali loptu častejšie na kopačkách, Rusi boli nebezpeční iba sporadicky. Tréner Tarkovič hneď po zápase uviedol, že pod jeho vedením podali hráči najlepší výkon, ale zakončenie bola slabá stránka jeho zverencov.