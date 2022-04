ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes (semifinále Tipos extraliga, 2. zápas)

Vážení športoví priatelia, dnes je na programe druhý súboj semifinále Kaufland Play off Tipos extraligy a my vás srdečne vítame pri sledovaní stretnutia HKM Zvolen – HK Nitra. Zo stretnutia pod Pustým hradom vám opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Z miesta komentátora vás ako vždy z modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen nezvládol prvý zápas a prehral ho 2:3. Prvá polka zápasu patrila Nitre a v 27.minúte bolo 0:3. HKM ale nezložil zbrane a dokázal zápas ešte zdramatizovať. Zvolenu však nešli presilovky, ostatne ako aj celé play off. Ďalšia vec, ktorú musia brať Zvolenčania vážne, boli smrtiace Nitrianske protiútoky, z ktorých padli dva góly. Na čom však Rytieri môžu stavať, je ukážkové pokrytie najlepšieho kanoniera súťaže. Až na pár momentov si včera Buček ani neťukol. Očakávam tvrdší zápas s vyšším nasadením Zvolena.



Nitra zvládla prvý zápas na jednotku. Vyhrala 3:2 a uchmatla si pre seba hneď prvý duel vonku. Krivošík využil presilovú hru, Rockwood rýchly protiútok a Nemec samostatný nájazd. Ťažko hľadať okamih zápasu, ale dosť podstatné bolo, že Corgoni dali v play off tak dôležitý úvodný gól. Zbytočne sa nevybíjali tvrdými zákrokmi, či faulami a veľmi dobre zachytal brankár Honzík. Pokiaľ výkon z prvého zápasu zopakujú, môžu byť vo Zvolene opäť úspešní.