Mexické vlny, čisté konto i škaredý faul. Ohromná zábava, vravel tromf z Kanady

„Odviezli ho do nemocnice. Zatiaľ ešte nemám žiadne informácie,“ vravel bezprostredne po skončení zápasu tréner Prešova Ernest Bokroš.

„Nebol to z mojej strany úmyselný likvidačný zákrok. Bol som ho pozrieť a ospravedlnil sa mu. Vravel mi, že sa udrel o roh mantinelu. Dúfam, že bude čo najskôr v poriadku,“ hovoril previnilec Česánek.

„Máme za sebou dobrý zápas, špeciálne pred vlastnými priaznivcami. Atmosféra bola skvelá, veľmi sa mi to páčilo. Bola to ohromná zábava,“ pochvaľoval si usmievavý hokejista.

Úvodné dva góly strelil aktívny kanadský obranca Matt Petgrave, ktorý by sa mohol stať miláčikom spišskonovoveských tribún.

K mladíkom, ktorých úlohou je zbierať skúsenosti, patrí Timotej Tomala. Proti Prešovu si pripísal dve asistencie. Pri štvrtom góle ukážkovo našiel Vartovníka, ktorý zakončoval do odkrytej bránky.

Melicherčík skúsi vyjednať zľavu

Spišiaci si návrat do extraligy užívajú. V súboji proti Prešovu strelili ešte jeden gól, v závere ním Ščurko pečatil skóre na konečných 5:0. Krátko nato sa štadiónom spustila mexická vlna.

Po skončení duelu nasledovala mohutná ďakovačka hráčov s divákmi, ktorí si opätovne vyžiadali brankára Marcela Melicherčíka. Ten si pripísal prvú nulu v sezóne.

„Bol som milo prekvapený návštevou, atmosféra bola výborná. Domáce prostredie vždy pomôže, ale chceme si to preniesť aj do zápasov u súperov. Verím, že nebudeme do počtu,“ skonštatoval Melicherčík.