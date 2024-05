Vo finále sa červenalo, dvaja Považania nedohrali ani polčas, tiekla aj krv. Tatran je krok od titulu

Obrany a za nimi brankári, domáci Mario Cvitkovič a hosťujúci Ladislav Kovačin, odvádzali výbornú prácu. Pravda, obrana Považskej Bystrice to ale často robila na, i za hranicou dovoleného.

Znovu zakrvaveného smoliara na podobné zákroky slovenských hádzanárov. Vo februári minulého roka v stretnutí 20. kola NHE ho trafil do tváre Novozámočan Gabriel Vadkerti.

Z nemocnice sa vrátil so šestnástimi stehmi a pár rozkývanými zubami. Po Bystrického údere sa tiež vrátil po ošetrení a prestávke do hry, avšak už „len“ so štyrmi stehmi nad pravým okom.