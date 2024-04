Slovenky ukázali pod Duenasom pokrok. Hráčky tu nechali všetko, znie z kabíny

Svoje súperky na ME v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku spoznajú Slovenky po žrebe, ktorý je na programe 18. apríla vo Viedni.

BRATISLAVA. Tréner slovenských hádzanárok Jorge Duenas začal svoje pôsobenie na lavičke národného tímu neúspešnou kvalifikáciou na ME 2022 a s nulou na bodovom konte.

"Keď som prišiel do národného tímu, hráčky boli úplne iné. Potrebovali sme vymeniť veľa hráčok, niektoré boli príliš skromné, iné odmietali nomináciu," uviedol po nedeľnom zápase Duenas pre TASR.

VIDEO: Jorge Duenas po postupe na ME

V piatej skupine kvalifikácie na ME 2022 obsadil jeho tím posledné štvrté miesto s nulovým bodovým ziskom za Maďarskom, Španielskom a Portugalskom.

V tej uplynulej získal dokopy päť bodov, čo je najviac od spomínaných ME 2014 (7). Aj vtedy si zabezpečil miestenku v Šali po remíze 24:24 s Francúzskom.

V uplynulej kvalifikácii mal okrem troch bodov v záverečných dueloch ďalšie dva za domáce víťazstvo 31:22 nad Izraelom. Ten obsadil posledné miesto a výsledky s ním sa tak nepočítali do tabuľky tretích tímov, kde bol slovenský tím na postupovom druhom mieste za Tureckom.

Na priamy postup potreboval v nedeľu víťazstvo o minimálne päť bodov a v takomto prípade by išli na záverečný turnaj aj Ukrajinky. Tie dali do stretnutia všetko napriek dobrej pozícii v tabuľke, domáce hráčky ich však v nedeľu prekvapili kvalitným nástupom vo vysokom tempe do oboch polčasov.