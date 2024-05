Michalovce nezvládli domácu odvetu finále, Európsky pohár putuje do Španielska

Finále Európskeho pohára EHF - odveta

Najviac gólov Elche: Van Zijlová, So Delgadová po 5, Mendezová Garciová, Ruizová-Huidobrová po 3

Iuventa mohla byť prvý slovenský tím s celkovým prvenstvom v tejto súťaži a druhý, ktorý by vyhral európsku pohárovú súťaž. V minulosti si celkový triumf pripísala Iskra Partizánske v niekdajšom Pohári víťazov pohárov (PVP), vtedy druhú najvýznamnejšiu súťaž vyhrala v roku 1980.

Vo finále európskej súťaže číslo jeden EPM bol v tom istom roku aj Inter Bratislava. Finále PVP hral aj Družstevník Topoľníky v roku 1985.

Vo finále tretej najvýznamnejšej súťaže sa nepodarilo uspieť trom slovenským tímom - v Pohári IHF Štartu Bratislava v roku 1987 a Tempu Partizánske v roku 1992 a v Pohári EHF Banskej Bystrici v roku 1998.

Zemplínčanky sa vlani dostali v EP EHF do semifinále, teraz si postupom do finále vylepšili maximum v tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaži. Iuventa v prebiehajúcom ročníku súťaže až do zápasu v Elche nenašla premožiteľa.

V tejto sezóne vyhrala MOL Ligu, Slovenský pohár a v stredu môže získať tretiu trofej v súboji s Dunajskou Stredou, ktorý rozhodne o majstrovi medzi slovenskými klubmi.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Tempo zápasu sa v úvode ponášalo na duel z Elche, po desiatich minútach bolo skóre 2:3. Michalovčanky tak dokázali držať krok so súperkami, ktoré skórovali ako prvé zásluhou Wolfsovej.

Domáce bránili tvrdo aj za cenu faulov a držala ich brankárka Mendesová de Almeidová. Viedli 2:1 i 4:3, no súperky im začali postupne odskakovať.

Michalovčankám robili problémy spojky So Delgadová i Benitezová Gomezová a samé si nevedeli so súperkami poradiť v ofenzíve, kde nedokázali roztiahnuť hru.

Z ich chýb navyše ťažili gólovo súperky. Prvý polčas ukončila so šiestimi gólmi Wollingerová, to však nezabránilo Elche ísť do šatne s päťgólovým náskokom 15:10.