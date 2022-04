Bývalí spoluhráči a kamaráti stoja proti sebe. Favorit na titul je jasný

PREŠOV. Po vyše trojtýždňovej prestávke pokračuje Niké handball extraliga semifinálovými play off stretnutiami. Súpermi v nich sú po základnej časti bez jedinej bodovej straty prvý Prešov a štvrtý Hlohovec. Druhý HK Košice bude o postup do finále súperiť s treťou Považskou Bystricou. Prvé zápasy série sú na programe v nedeľu 24. apríla. Mieria za sedemnástym titulom Šestnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión Tatran Prešov do finále Slovenského pohára prekvapujúco nepostúpil. Dostali sa tam Košice a Považania, ktorí cennú trofej napokon získali.

Prešovčania síce pohárovú šancu prepásli, no v extralige doposiaľ dominovali.

Základnou časťou i nadstavbou prešli suverénne a chystajú razantný útok na zisk sedemnástej majstrovskej trofeje. „Za nami je nezvykle dlhá prestávka v súťaži. Bez akejkoľvek zápasovej záťaže to nebolo nič príjemné. Navyše sme v tomto období mali nemálo problémov so zdravotným stavom viacerých hráčov. V tréningovom procese nás bolo žalostne málo. Našťastie, pár dní pred prvým semifinálovým zápasom sme až na jednu- dve výnimky kompletní,“ zhrnul tréner Prešova Radoslav Antl.

„V prvom týždni sme pracovali hlavne na kondícii. V druhom počas mojich povinností v reprezentácii kolega Marek Gernát pracoval s tímom na herných veciach. V tomto týždni spoločne ladíme formu na štart semifinále,“ priblížil Antl. Šancu dajú aj mladíkom Prešovčania chceli počas prestávky odohrať prípravný zápas. „Avšak nebolo s kým hrať,“ skonštatoval ich tréner.

Pomohli si tým, že v rámci piatkového tréningu odohrali modelový zápas s dorasteneckým tímom. Malo to aj trochu iný význam. „Snahou klubu je dať čoraz väčší priestor vlastným odchovancom. Tento trend sme nastúpili už v základnej časti a so šikovnými mladíkmi rátame v kádri A-tímu aj v zápasoch play off,“ prezradil Antl. Či im to súper sťaží, závisí od nich Súperom Prešova v semifinále - prvý zápas je na programe v nedeľu od 16.00 hod. - bude Sporta Hlohovec. Stretnú sa tradiční rivali, ktorých vedú bývalí spoluhráči v prešovskom Tatrane i slovenskej reprezentácii Radoslav Antl a Peter Dudáš. „Naše ambície sú jasné,“ podčiarkol kouč Tatrana.

Cieľ Prešovčanov je jasný - zisk sedemnásteho majstrovského titulu. (Autor: TASR)

„Postup do finále a zisk sedemnásteho majstrovského titulu. Ako nám naše postupové plány sťaží Hlohovec, to závisí v prvom rade od nás. Od našich výkonov na ihrisku a od toho, ako hráči pretavia to, čo máme natrénované a vieme hrať. Ak to všetko mužstvo dodrží, nemalo by mať s postupom problém,“ tvrdí Antl. „Každého súpera si treba vážiť a mať určitý rešpekt. To platí aj o Hlohovci, ktorý má súdržnú a o dynamickú hru sa usilujúcu partiu. Základnou časťou sme prešli hladko a sme pripravení to zopakovať aj v rozhodujúcej fáze sezóny,“ dodal prešovský tréner.

Sporta po rokoch v hre o medaily Tréner Hlohovca Peter Dudáš vraví, že v klube sú spokojní už s postupom do semifinále play off, po siedmich rokoch. To však neznamená, že do súbojov s favorizovaným Prešovom pôjdu v porazeneckej nálade. „Tatran je historicky najúspešnejším a stále špičkovým slovenským klubom. Nič na tom nemení fakt, že v Slovenskom pohári tento rok pozíciu neobhájil,“ myslí si Dudáš.

„Prešov považujem za jasného favorita nielen semifinálovej série, ale aj za najväčšieho adepta na majstrovský titul. Hrať s ním sériu play off na tri víťazné zápasy je nemožné,“ priznal. Niektorí ešte také zápasy nezažili Podobne ako jeho náprotivok, ani Peter Dudáš nemal počas súťažnej prestávky kompletný káder vždy pokope. „To je pravda, no mužstvo pracovalo s veľkou chuťou a výsledkom je, že klub je znovu v hre o medaily. Veľa z našich chlapcov atmosféru play off stretnutí nezažilo. Možno to z ich strany bude nervóznejšie, no o to viac oduševnené. V každom prípade to pre nich môžu byť zápasy, ktoré ich posunú vyššie výkonnostne a hádam aj v kariére. Je len na nich, ako sa prejavia,“ poznamenal tréner Hlohovca.

Súčasní tréneri Antl (prvý zľava) a Dudáš (v strede) ešte ako spoluhráči. (Autor: TASR)