Slováci sa pripravujú na kvalifikáciu ME, s reprezentáciou sa rozlúčia dve opory

KOŠICE. Slovenskí hádzanári Tomáš Urban a Teodor Paul sa v nedeľu 10. novembra rozlúčia s reprezentačnou kariérou. V košickej Steel aréne si v kvalifikačnom zápase ME 2026 proti Čiernej Hore želajú výbornú atmosféru a aj výsledok, ktorý podporí slovenské šance na postup. Slovenský zväz hádzanej (SZH) pomenoval zápas ako "posledný tanec" pre Urbana a Paula, ktorí zdôraznili, že to nebude iba o nich, ale aj o snahe o dôležité body. Pre Slovákov pôjde o druhý zápas kvalifikácie, ktorú odštartujú v stredu 6. novembra v Maďarsku.

Zápas proti Čiernej Hore bude znamená pre slovenskú reprezentáciu návrat do Steel arény po viac než dvoch rokoch a prvýkrát od ME v januári 2022. Vtedy mohla byť kapacita haly naplnená iba na 25-percent pre obmedzenia súvisiace s pandémiou. "Aj to je dôvod, pre ktorý sa vraciame do Košíc. Chceme si vychutnať plnšie tribúny a verím, že tie nám pomôžu k dobrému výsledku. Zároveň si myslíme, že je to vhodná príležitosť ponúknuť Tomášovi Urbanovi a Teovi Paulovi takúto rozlúčku s ich kariérami. Obaja spravili pre slovenskú hádzanú veľmi veľa a zaslúžia si takúto bodku za reprezentačnou kariérou," uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša. Urban odohral v slovenskej reprezentácii viac než 130 zápasov a verí, že posledný bude víťazný. "Som veľmi vďačný za to, že rozlúčkový zápas budem mať práve v rodných Košiciach. Príde sa pozrieť aj moja rodina, priatelia a verím, že aj veľa divákov. Trénerovi reprezentácie som už dávnejšie avizoval, že pre môj zdravotný stav a vyťaženosť by už so mnou nemal počítať. Zároveň cítim, že je čas dať priestor mladším," konštatoval Urban. VIDEO: Urban pred zápasom proti Čiernej Hore

Najväčší favorit kvalifikačnej skupiny sú Maďari, no na postup myslia aj Slováci. Aj preto nebude Urbanova a Paulova rozlúčka iba o nostalgii, ale aj o snahe o dôležité body: "Uvedomujeme si, že pôjde o veľa. Je to dôležitý zápas a može sa stať, že v konečnom účtovaní bude aj rozhodujúci. Preto verím, že nám prinesie body do tabuľky." Aj brankár Teodor Paul je vďačný za nevšednú rozlúčku s kariérou. "V prvom rade ďakujem SZH za myšlienku takejto bodky za mojou kariérou. Už som nečakal, že si ešte niekedy oblečiem reprezentačný dres, keďže som skončil už po ME 2022. Dúfam, že na zápas proti Čiernej Hore príde čo najviac divákov tak, ako tomu bolo v minulosti, keď sme viackrát zaplnili Steel arénu. Verím, že si to všetci užijeme a dosiahneme dobrý výsledok," poznamenal Paul, ktorého reprezentačná kariéra sa zastaví na 114 zápasoch.

Ďalšie sa už nechystá pridať a verí, že svojím posledným reprezentačným zápasom naštartuje slovenskú cestu za postupom. Zároveň si však uvedomuje silu súperov v kvalifikačnej skupine. "Je náročná. S Maďarmi sme odohrali veľa zápasov, sú najväčší favoriti skupiny. Už sme nad nimi dokázali aj zvíťaziť, no myslím si, že sú na inej úrovni než my. Čierna Hora bol v minulosti súper, ktorého sme bez problémov zdolávali, no počas uplynulých rokov spravili veľký krok vpred a už nás asi aj preskočili. O Fínoch sme sa v minulosti ani nebavili, nebola to hádzanársky vyspelá krajina. Už sa však aj oni dostávajú na úroveň tímov, ktoré sú nebezpečné. Dá sa hrať s každým, no budeme potrebovať stopercentný výkon," konštatoval Paul.