Prešov vyzve účastníka Final Four Ligy majstrov, Kubánec čaká na vízum

„Trápia ho bolesti kolena. Podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré ukázalo opotrebené chrupavky. Do poriadku sa ho snaží dať uznávaný ortopéd Ján Kľoc. Dúfame, že Pedro nebude musieť ísť pod skalpel. V takom prípade by nám chýbal dlhší čas,“ priblížil generálny manažér klubu.

„V krátkom čase by mal do Prešova pricestovať. A ak sa trénerom bude pozdávať, je možné, že s Tatranom vycestuje na sériu stretnutí v zahraničí,“ prezradil funkcionár klubu.

Ten sa po predošlej sezóne s klubom síce rozlúčil, no pred angažmánom vo francúzskej najvyššej súťaži dal napokon prednosť návratu a s Tatranom predĺžil kontrakt na ďalšie dva roky.

„Hernándezovi skončila platnosť pobytových formalít na Slovensku. Ich vybavovanie riešime. Pred niekoľkými hodinami som s ním komunikoval. V Havane si vybavil potrebné dokumenty, no nestihol plánovaný odlet. Termín letu cez Paríž do Budapešti musel zmeniť. Do konca týždňa by mal doraziť do doraziť,“ informoval generálny manažér Tatrana Prešov.