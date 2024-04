Iuventu čaká náročná odveta v Lisabone. Ideme tam vyhrať, hovorí tréner

MICHALOVCE. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce odcestovali do Portugalska s cieľom prebojovať sa do finále tretej najvýznamnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže.

"Ideme tam s cieľom vyhrať. Tímy sú dosť vyrovnané a už sa poznajú. Ak vydržíme 40 minút byť v tesnom kontakte, tak už aj u súpera začne úradovať psychika a potom som presvedčený, že to aj vďaka skúsenostiam zvládneme," uviedol kormidelník slovenského vicemajstra Peter Kostka podľa slovakhanball.sk.

"Ofenzívne poňatie je súčasťou ich naturelu. Nemyslím si, že sa zatiahnu do extrémne pasívnej obrany 0-6. My sa budeme snažiť narušiť ich systém zmenou tempa. Nie sa ich pokúšať prestrieľať, ale hrať rozumne a na nižší počet útokov.

Kouč Iuventy si nemyslí, že ich v Lisabone čaká "horúca" atmosféra.

"Neočakávam búrlivú kulisu. Benfica má síce krásnu halu, ale nepostrehol som, že by do nej chodilo veľa ľudí. Paradoxne, môže to byť jej výhoda.

Tréner Joao Florencio totiž svoje družstvo počas duelov vyslovene koučuje, riadi ho pokynmi, hlási kombinácie, čo majú zahrať.

Hráčky ho počúvajú. U nás sa pri výbornej atmosfére vďaka fanúšikom k tomu veľmi nedostal," tvrdí Kostka.