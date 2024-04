Michalovce uspeli proti favoritovi, tréner aj hráčky však cítia mierne sklamanie

BRATISLAVA. Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do semifinále Európskeho pohára žien.

"Nemám až takú pozitívnu emóciu, ako by som mal pri výhre o štyri či päť gólov. Jednoznačne sme mali takým rozdielom tento zápas zvládnuť, preto ma to hnevá.

Michalovské hádzanárky počas väčšej časti duelu viedli nad líderkami najvyššej portugalskej ligovej súťaže, pomáhali im aj zákroky brazílskej brankárky Nairy Almeidovej.

Po prvom polčase mala Iuventa k dobru tri gól (14:11), v druhej tridsaťminútovke vyhrávala aj 15:11 či 26:22, no súperky vždy dokázali skorigovať.

Domáce v závere nepremenili dva pokutové hody, aj preto Benfica prehrala v Michalovciach iba o dva góly 28:30.

"Od začiatku sme do toho šli naplno a chceli vydať zo seba maximum. Doma sme chceli viesť čo najvyššie, aby sa nám do Portugalska cestovalo čo najlepšie. Nebolo to jednoduché, ale som na dievčatá hrdá," uviedol po súboji päťgólová Martina Popovcová v športovom spravodajstve RTVS.