Tatran súperov v domácej súťaži nešetrí. Zlyhanie a zbytočné chyby, znie z Košíc

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov svojich súperov v Niké Handball Extralige vo vrcholiacej sezóne veru nešetria. Dvojciferným gólovým rozdielom zdolali v prvom semifinálovom dueli na domácej pôde hosťujúce HK Košice. Základnou časťou NHE prešiel Tatran Prešov bez akéhokoľvek bodového zaváhania. V nadstavbovej si v dvoch zápasoch poradil bez väčších problémov s ŠKP Bratislava. Nuž a vydareným spôsobom a výhrou rozdielom 16 gólov (43:27) načal aj semifinálovú sériu.

Úvod spestrili aj pasovačky na bránkoviskách

Košičania začali síce v Prešove s vervou hlavne v obrane. Veľa platné im to však nebolo. Po necelých troch minútach viedol Tatran 3:0.

Hádzanári Tatrana Prešov v prvom zápase semifinále Niké Handball extraligy proti HK Košice. (Autor: TASR)

Z oboch strán to ale nebol nejaký pohľadný vstup do zápasu. Niektoré súboje, po ktorých hráči končili ležiac na hracej plochy, vyzneli skôr ako pasovačky. S pribúdajúcimi minútami sa však viacero pomerne vydarených akcií vystriedalo na oboch stranách. Jednoznačne navrch mali ale favorizovaní domáci. Zrejme dôležitosť duelu zvýšila úvodnú nervozitu V bráne Tatranu výborne chytal Igor Čupryna, v druhom polčase na jeho výkon nadviazal Mario Cvitkovič.

Strelecky sa do prestávky darilo pivotovi Viačeslavovi Kasatkinovi a v spojkovom rade rovnako v tejto časti päťgólovému, celkovo autorovi siedmich gólov, asistentovi prešovského kapitána Lukášovi Urbanovi. „V tejto fáze sa hrá o účasť vo finále a zrejme fakt dôležitosti zápasu na začiatku spôsobil počiatočnú obojstrannú nervozitu v jeho úvode. My sme si však od prvých okamihov šli za svojim cieľom. Po dvanástich minútach viedli už o päť gólov, hru mali jasne pod kontrolou a do prestávky zvýšili skóre na osem gólov (21:13). V druhom polčase sme to rozbalili ešte viac. Napokon, konečný výsledok to len potvrdzuje,“ povedal Urban.

Lukáš Urban (vľavo) a Alexander Ivanov v prvom zápase semifinále Niké Handball Extraligy Tatran Prešov - HK Košice. (Autor: TASR)

Súpera nešetrili a možno ho aj uťahali HK Košice má v kádri viacero kvalitných a skúsených hádzanárov. Tatran Prešov zase aj viac mladších, rýchlejších i vytrvalejších hráčov. „Našou snahou v podstate v každom zápase extraligovom zápase je ísť od začiatku naplno, súpera v ničom nešetriť, tak trochu ho aj uťahať a vytvoriť si dobrý základ konečného úspechu.

Samozrejme, na strane druhej nám nik zo súperov nič nedaruje. Donúti nás aj k chybám. Tým sa úplne vyhnúť nedá. Tak to bolo aj v stretnutí proti Košiciam,“ pripustil Urban. „Celkovo sme ale prvý semifinálový zápas zvládli nakoniec bez problémov. O to isté sa vynasnažíme aj v stredu 24. apríla v druhom semifinále na košickej pôde. A o tri dni na to chceme zavŕšiť sériu v treťom zápase 27. apríla v THA postupom do finále extraligy.“ V prešovskom tíme sa strelecky najviac darilo sedemgólovým Urbanovi, Erikovi Fenárovi a Josefovi Hozmanovi. V tom košickom najviac, päť gólov, strelil pivot Erik Ľoch. Tento skúsený hráč strieľa síce extraligové góly za svoje mužstvo s pravidelnosťou, a veru nie málo.

Hádzanári HK Košice v prvom zápase semifinále Niké Handball Extraligy na palubovke Tatrana Prešov. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Všetkých päť prihrávok premenil na góly V Prešove sa na ihrisko ale takmer nedostal. V druhom ho však bolo už na hracej ploche jasne vidno. Päť prihrávok spoluhráčov premenil na päť gólov.