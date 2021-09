Hrával za Barcelonu. Do Košíc ho zlákali ambície, páči sa mu aj hala

KOŠICE. „Bol to tvrdý zápas. Agresívny a tuhý boj až do úplného konca. Pre nás sú to cenné a vydreté dva body,“ vyhlásil dvojnásobný najlepší hádzanár Slovenska a hráč HK Košice Martin Straňovský.

Košičania si v 2. kole Niké Handball Extraligy poradili na domácej palubovke s vlaňajším vicemajstrom z Považskej Bystrice 27:24.

Straňovský zaznamenal rovnako ako v úvodnom dueli sezóny proti Tatranu Prešov šesť gólov.

Do metropoly východu prišiel v lete a z Košíc sa razom stal favorit na boj o najvyššie priečky.