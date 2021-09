V hale im mrzlo. Hviezda ligy sa po zmene klubu teší aj z teplej sprchy

„Boli sme zvyknutí počas zimy hrať i trénovať pri teplote okolo mínus dvoch stupňov. V takých podmienkach sa hádzaná robí veľmi ťažko. Paradoxne, keď si spomíname na vlaňajší zisk bronzu, aj to bol jeden z faktorov, ktorý nás ako partiu stmelil,“ uviedol Hruščák.

Do HK Košice, ktorý sa vlani vrátil do najvyššej súťaže, prišiel aj s ďalšou oporou Crows. Skúsený brankár Michal Shejbal mal na bronzovom úspechu klubu obrovský podiel.

„Je to ešte ďaleko, ale pri kádri, ktorý sa tu sformoval, musíme mať najvyššie ciele,“ povedal Hruščák.

V pozícii trénera síce Antl v Košiciach skončil, no nie je vylúčené, že by sa objavil v drese Crows na palubovke aj so svojím synom.

„Rado v klube ostal a poctivo s nami trénuje. Dokonca som mu dal vyrobiť dres, takže pokiaľ bude zdravý určite za nás odohrá zopár zápasov,“ skonštatoval Šiška.

Kvalitu treba potvrdiť na ihrisku

Do HK Košice postupne prešli z tímu mestského rivala všetky najskúsenejšie opory.

Aj z toho dôvodu nebolo pre Hruščáka náročné odhodlať sa k zmene pôsobiska.