Dvojciferná nádielka sa nekonala. Maďari mali napokon čo robiť, aby Tatran tesne zdolali

Duel bol rozdielny oproti nedávnemu finále Slovenského pohára v Topoľčanoch, hoci Tatran Prešov v dueli s ŠKP Bratislava zisk pohárovej trofeje obhájil, no ani majiteľa klubu Miloslava Chmeliara výkon, hlavne po prestávke, príliš nenadchol.

Ten nechýbal ani na zápase v Budapešti, a to už z hľadiska výkonu Tatrana bola iná káva. Iný súper, iný výkon.

„V prvom polčase výborne zachytal v našej bráne Čupryna. V druhom do nej nastúpil Cvitkovič a ten vytiahol v dôležitých fázach ešte lepšie zákroky. Favorizovaný Ferencváros disponujúci veľmi kvalitným kádrom hráčov s viacerými maďarskými reprezentantmi mal čo robiť, aby napokon uhral aspoň výhru o tri góly. Pred súpermi je odveta v Prešove.“

„V maďarskom klube zrejme verili, že Tatranu doma naložia aspoň dvojciferným gólovým rozdielom. Osobne som tipoval prehru o sedem gólov. O to viac som potešený tým, čo naše mužstvo po dobrom výkone dosiahlo,“ konštatoval Chmeliar.

„Šanca na postup do finále tu je. Dúfam, že naše mužstvo dokáže nadviazať na dobrý výkon z Budapešti, že bude mať na svojej strane aj početnú podporu fanúšikov prešovskej hádzanej. Pred prvým štvrťfinále som vravel, že postup Tatrana do semifinále by bol malým hádzanárskym zázrakom. Možno sa ho teda dočkáme,“ pokračoval.