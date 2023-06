Tvrdá práca sa vyplatila. Slovenský golfista vyhral turnaj v Mníchove

MNÍCHOV. Slovenský golfista Tadeáš Teťák vyhral turnaj RiedhofOpen 2023. Na podujatí v nemeckom Mníchove triumfoval s náskokom štyroch rán.

Zaznamenal tak prvý víťazný turnaj na profesionálnej úrovni, informovala o tom v tlačovej správe marketingová agentúra Advantage.

Teťák od začiatku turnaja figuroval medzi najlepšími. Po prvom kole bol ôsmy, po druhom tretí. V 3. kole podal najlepší výkon z celého štartového finálového poľa, keď zahral 7 birdie a 11 parov, zaznamenal celkové skóre -13/203.

"Je to skvelý pocit. V uplynulých troch týždňoch som na sebe veľa pracoval a vyplatilo sa to. Dúfam, že to do konca sezóny pôjde stále lepšie a lepšie a že toto víťazstvo je len jedno z mnohých,“ povedal 23-ročný Teťák.