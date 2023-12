Gól roka 2023, číslo 7: Stopér vravel, že dá výnimočný gól. Trafil z vlastnej polovice

BRATISLAVA, MALACKY. Rozohral rozhodcovskú loptu na vlastnej polovici. Skúsil vystreliť a lopta zapadla do bránky. Samuel Milota z FC Žolík Malacky dal krásny gól v stretnutí štvrtej ligy BFZ proti NŠK 1922 Bratislava. Ďalekonosný kop sa dostal aj do užšieho výberu v ankete Gól roka 2023. Čitatelia zaň môžu zahlasovať do 15. januára.

Brankár sa dotkol prstami Presný zásah Milotu vzbudil diskusiu, keďže padol po rozhodcovskej lopte. V pravidlách sa píše: „Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do súperovej bránky, na hru sa nadväzuje kopom od bránky.“

Aj samotný hráč zisťoval, či bol jeho gól v poriadku.

„Bavili sme sa o tom aj so spoluhráčom, že podobný gól padol aj v Premier League a tam ho odvolali, lebo musí dôjsť k prihrávke, alebo k ešte jednému dotyku iného hráča, buď spoluhráča alebo súpera. Ale v mojom prípade tam mal byť kontakt brankára. Z videa to nie je vidieť a v tom prípade to nikto neriešil,“ uviedol pre Sportnet 26-ročný futbalista. Gól padol v poslednom kole minulej sezóny, Milota ním upravil na 5:0 a konečný výsledok bol napokon 6:0.

Radosť i smiech Milota hrá na poste stopéra a na tréningoch si často všíma, či brankár stojí vyššie. Ak má možnosť, skúša strely z diaľky. „Na tréningu mi to vyšlo asi dvakrát,“ prezradil futbalista Malaciek. „Hovoril som spoluhráčom, že ja keď dám gól, bude to niečo výnimočné. Ako stopér nedávam góly. Podobnú strelu som skúšal raz aj v súťaži, ale vtedy mi to vôbec nesadlo, hoci brankár stál naozaj vysoko a možno to bola aj väčšia šanca ako táto. Keď mi to teraz vyšlo, reakcia spoluhráčov bola taká, že sa aj tešili, aj sa smiali, že som si to privolal,“ vravel so smiechom Milota. Bol to jeho prvý presný zásah za Malacky a musel zaň zaplatiť aj do klubovej kasy.

Veľký skok Malacky skončili v uplynulej sezóne na druhom mieste IV. ligy BFZ, no keďže sa víťaz súťaže, TJ Rovinka do III. ligy neprihlásila, možnosť zahrať si vyššiu súťaž dostali Malacky. V III. lige Západ im patrí po jesennej časti 11. priečka. „Je to veľký skok v porovnaní so štvrtou ligou Bratislavského kraja. Tam sme dominovali, držanie lopty bolo väčšinou v náš prospech a súperov sme nepustili do veľa šancí. V tretej lige sme však videli úplný opak, súťaž nám nastavila zrkadlo,“ povedal Samuel Milota. Malacky získali v 15 zápasoch 18 bodov za päť výhier a tri remízy. Ich skóre je 22:18. Je zaujímavosťou, že z piatich víťazstiev sa štyri zrodili na ihriskách súperov.

„Časom sme sa prispôsobili tempu tretej ligy. Vyžadovalo to oveľa viac behania i vyhraných súbojov. Záver sme mohli zvládnuť troška lepšie, ale nepremieňali sme šance. Pritom sme tam mali zápasy, ktoré boli o tom, že kto dá prvý gól, ten vyhrá,“ zhrnul dojmy z vyššej súťaže futbalista Malaciek. Mrzí ho, že mužstvo nedokázalo viac potešiť domácich fanúšikov. „Videli len jedno víťazstvo, s Martinom, takže naši fanúšikovia si zatiaľ až tak neužili tú súťaž,“ poznamenal.

Tabuľka III. ligy Západ je veľmi vyrovnaná, jedenáste Malacky strácajú na tretiu Šaľu len osem bodov. Pred pätnástym Novým Mestom majú náskok desať bodov, ale pri súčasnom formáte tretej najvyššej súťaže sa nedá vopred vedieť, koľko tímov vypadne zo skupiny Západ a koľko zo skupiny Východ. Cieľom Malaciek je jednoznačne záchrana, podľa možností aj „pokojný stred tabuľky“.