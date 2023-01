Gól číslo 10: Medzi druhou a treťou ligou je veľký rozdiel, tvrdí hviezda Myjavy

„Vnímam to pozitívne. Že sa niekomu môj gól páčil. Som šťastný, že som potešil našich fanúšikov,“ na nomináciu do TOP 10 reagoval Štefan Pekár.

Krásny zásah strelil ešte na jar v zápase tretej ligy proti Imelu. Redaktori Sportnetu ho posunuli do finálovej desiatky.

MYJAVA. Bol to ťažký kop. Z voleja sa trafil do šibenice. Ukážkovo. Štefan Pekár zo Spartaka Myjava sa uchádza o hlasy fanúšikov v ankete Gól roka 2022 .

Podľa jeho slov je to dobrá reklama pre Spartak Myjava, ktorý v minulej sezóne postúpil do tretej ligy a aktuálne je na skvelom treťom mieste tabuľky.

„Každý pekný gól poteší. Dôležité však je, že sa mužstvu darí. Keby to bolo inak, nebolo by to ono,“ dodal skúsený 34-ročný kanonier.

VIDEO: Gól Štefana Pekára za Spartak Myjava