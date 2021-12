Gól roka 6: Skóroval spoza polovice ihriska. Z nominácie má veľkú radosť

„Ako prišiel ku mne rozhodca, videl som, že brankár stojí vysoko. Dostal som nápad, že to skúsim vystreliť na bránu, že za pokus nič nedám.

Luka je kmeňový hráč MFK Ružomberok, no nastupuje aj za béčko z TJ Tatran Oravské Veselé.

Video malo na sociálnych sieťach veľký úspech. Gólová lahôdka zaujala aj redaktorov Sportnetu, ktorí Luku zaradili medzi TOP 10 strelcov najkrajších gólov v roku 2021.

„Veľmi ma teší, že som sa dostal do výberu. Som za to rád a veľmi vďačný. Verím, že by sa mi mohlo podariť vyhrať, pretože takéto góly sa vidia málo. Snáď ľudia rozhodnú správne,“ prezradil Luka.

Štart vo Fortuna lige

Jakub Luka je talentovaným futbalistom, medzi jeho najväčšie úspechy patrí štart vo Fortuna lige. V sedemnástich rokoch nastúpil za MFK Ružomberok.

„Rodine, kamarátom a spoluhráčom pošlem odkaz a snáď mi dajú svoj hlas,“ dodal.