Nepáči sa mu to. Ak pôjde o titul McGregor, Gaethje to UFC poriadne ukáže

McGregor si minulý týždeň vyzval šampióna divízie Charlesa Oliveiru, ktorý pripomenul, že hoci si to v tejto chvíli Ír po športovej stránke nezaslúži, kvôli popularite a potenciálnemu finančnému zisku zo zápasu by si s ním stret neodmietol.

Ak to McGregorovi dovolia, poriadne ho tým naštvú

Práve informácia, že by sa McGregor mohol dostať k šanci zabojovať o opasok vo váhe, kde za päť rokov nevyhral ani jeden duel poriadne naštvala jednotku rebríčka ľahkej divízie Justina Gaethjeho.

Ako by reagoval Gaethje, ak by americká organizácia pred ním upredstnotila McGregora?

„Naštvali by ma a patrične by som im to dal najavo. McGregor je mimo. V ľahkej divízii nevyhral zápas od roku 2016, naopak ja som prvý v rebríčku. Som jednotka. Celý môj život som pre toto drel, je to fakt úžasný pocit.

Čo bude ďalšie? Titulový zápas. Ak to tak nebude, spálim to všetko, budem poriadne naštvaný. Neviem čo mám na to povedať,“ uviedol elitný bojovník.