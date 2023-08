Kalmár definitívne končí v Dunajskej Strede, Világi poslal odkaz fanúšikom

Po dlhých rozhovoroch sme sa rozhodli, že klub Zsoltimu povolí prestup do Fehérváru. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale pochopili sme, že pre klub aj hráča je to najlepšie rozhodnutie."

Kalmár podpísal zmluvu s Fehérvárom na dva roky s opciou na ďalší rok.

„Viackrát som debatoval so športovým riaditeľom klubu Rolandom Juhászom, ktorý mi načrtol pozitívnu víziu mojej budúcnosti. Bude to pre mňa nová výzva, no už sa na ňu teším. Stále som sledoval maďarskú ligu aj po mojom odchode do zahraničia a myslím si, že pokračujem v silnejšej súťaži ako je slovenská. Maďarská najvyššia súťaž sa veľa zlepšila odvtedy, čo som v roku 2014 odišiel do zahraničia,“ uviedol Kalmár pre oficiálnu stránku Fehérvár FC.

S rodinou sa v blízkej budúcnosti chce presťahovať do Székesfehérváru, aby sa mohol naplno sústrediť na svoj nový klub.