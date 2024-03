Prekvapenie Slovnaft Cupu spoznalo súpera. Trnava má šancu na rekord

Najslávnejší slovenský klub sa tak po prvý raz za posledných päť rokov nepozrie do semifinále Slovnaft Cupu . A súťaž bude pokračovať bez neho.

Klub z východu Slovenska je vôbec prvým treťoligistom v histórii, ktorý to dotiahol až do semifinále Slovenského pohára.

Semifinále Slovnaft Cupu sa hrá už na dva zápasy, termíny zatiaľ známe nie sú. Ak by rozdiel gólov bol z oboch zápasov rovnaký, predlžuje sa.

„Lepšie hrať proti Podbrezovej ako proti Slovanu. Prial som si Lipany, budem úprimný, ale keď si to tak zhrnieme, lepšie je hrať proti Podbrezovej ako proti Ružomberku,“ dodal.

Šéf Spartaka bol so žrebom pomerne spokojný.

Ružomberok je teda prakticky už vo finále a rozhodne sa medzi nami a Podbrezovou. Pôjdeme za postupom a chceme ísť do finále,“ uviedol Macho.

„Lipany urobili veľkú vec, že postúpili do semifinále. Ale nemyslím si, že mužstvo z tretej ligy môže v dvojzápase prejsť cez tak kvalitné mužstvo ako Ružomberok.

Nie, že by som chcel podceňovať, ale hrá sa na dva zápasy. Všetci sme si priali Trnavu, ale tú dostaneme až prvého mája v repríze finále z roku 2006,“ sebavedomo uviedol manažér MFK Ružomberok Erik Kendera.

Ružomberok má výbornú jar, na poslednú chvíľu prenikol do skupiny o titul v Niké lige. V pohári cíti takisto veľkú šancu.

Víťaz Slovnaft Cupu získa miestenku do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy.

„Po jeseni nám fanúšikovská obec neverila. Podaril sa nám malý zázrak postupom do šestky. To, že sme vyradili Dunajskú Stredu musíme tiež povedať, že je prekvapenie. I keď my sme verili.

Teraz sme v šestke a máme veľkú šancu na finále. Zisk pohára by bol čerešničkou na torte v tejto sezóne, ktorú sme začali veľmi zle, ale všetko sme v posledných kolách napravili,“ dodal Kendera.

Všetky zápasy odvysiela televízia JOJ Šport.