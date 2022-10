Prezidentský pohár ukázal rozdiel. Semifinalisti posilňujú a chcú prémie

Funkcionári SFZ a ObFZ Nitra preto prišli s novinkou. Vytvorili pohárovú súťaž, v ktorej sa dedinský klub dostane až do finále.

„Pre mesto Bytča a náš klub je cťou, že sme sa dostali tak ďaleko. Je to pre nás skvelá reklama. K zápasu preto pristúpime s plnou vážnosťou.

Sú hrdí a chcú finále

V Prezidentskom pohári zdolala Bytča postupne Udiču (4:0), Trenčiansku Turnú (2:0) a Veľký Biel (1:0 pk).

„Vďaka postupu do semifinále sme hrdí, no pokúsime sa dostať až do finále,“ dodal šéf mesta, ktorý pred rokom prebral aj funkciu prezidenta MFK.

„Teším sa, že sme stabilizovali mládež a máme akadémiu od U7 po U19. Po rokoch v okrese konečne vedieme krajskú šiestu ligu, za čo ďakujeme aj pánovi Boženíkovi, ktorý zabezpečuje financie pre A mužstvo.