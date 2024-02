Mladíci Žiliny spoznali svojho súpera, opäť budú mať výhodu domáceho prostredia

Ivan Belák, tréner Žiliny: "Prvý dojem bola radosť, keďže nás vyžrebovali ako domáci tím. Išlo nám najmä o to hrať pred našimi fanúšikmi, čo sa aj splnilo. Z týchto súperov je naozaj ťažké vyberať, nakoľko sú to najlepšie európske mládežnícke tímy. Kodaň je pre nás trochu neznáma, ale za nich hovoria výsledky zo skupiny, kde nechali za sebou mená ako Bayern Mníchov, Manchester United či Galatasaray Istanbul. Teraz musíme súpera dobre naštudovať a pripraviť sa na neho. Futbal v severských krajinách v uplynulých rokoch stúpa veľmi rýchlo a najmä v mládeži patria medzi najlepších. Jednoznačne od Kodane očakávame veľkú kvalitu. Veríme, že opäť bude aj plný štadión, i keď to na papieri neznie tak dobre ako Borussia Dortmund. Osobne som tipoval Kodaň doma, tak dúfam, že sa nám bude dariť rovnako ako, keď som správne trafil aj Pafos."

Jaroslav Bačík, riaditeľ Akadémie MŠK Žilina: "Sme veľmi radi, že hráme doma, to sme si všetci priali kvôli fanúšikom. Kodaň je veľmi zaujímavý súper, s tímami zo Škandinávie sa veľmi nestretávame. Je to niekoľkonásobný šampión krajiny a účastník mládežníckej Ligy majstrov s mnohými reprezentantmi v základnej zostave. Stačí sa pozrieť na výsledky v základnej skupine, v ktorej zdolali veľkokluby. V tejto fáze súťaže je kvalita tímov podobná, takže verím v dobrý duel. Myslím, že sa stretnú dva podobné štýly, tešíme sa na to."