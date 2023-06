Zmenil futbal v Austrálii. Zomrel tréner, ktorý krajinu dostal na MS

SYDNEY. Vo veku 87 rokov zomrel bývalý tréner austrálskej futbalovej reprezentácie Zvonimir "Rale" Rašič. V roku 1974 doviedol "Socceroos" k ich prvej účasti na MS, informovala o tom agentúra AFP.

Rašič sa narodil v Dole v Bosne a Hercegovine. Ako hráč nastupoval za viaceré kluby v Juhoslávii - FK Proleter Zrenjanin, FK Vojvodina, FK Spartak Subotica či FK Borac Banja Luka.

V roku 1962 emigroval do Austrálie, no po 18 rokoch sa do Juhoslávie vrátil a nastúpil na vojenskú službu. Po jej absolvovaní odletel späť do Austrálie a pôsobil v tamojšej Victorian League.