Trvala 1827 dní. Úžasná séria, uznal Guardiola po nečakanom vypadnutí

Tréner Pep Guardiola spravil deväť zmien v základnej zostave, no v snahe streliť víťazný gól nasadil z lavičky Phila Foeda, Gabriela Jesusa či Jacka Grealisha.

"Bola to úžasná séria. V jedenástkach však bol West Ham lepší, blahoželám mu a my sa vrátime v budúcom ročníku," povedal Guardiola pre portál BBC.

Práve Foden ako jediný minul v rozstrele a domáci Said Benrahma v piatej sérii ukončil sen španielskeho trénera o zisku piatej trofeje za sebou.

West Ham už v tohtosezónnej edícii súťaže vyradil oba manchesterské kluby a prebojoval sa do štvrťfinále, ktorého žreb sa uskutoční v sobotu.

"Je to fantastické mužstvo s fantastickým trénerom," zložil Guardiola poklonu svojmu náprotivkovi Davidovi Moyesovi.

"Bol to fantastický večer, po víkendovom víťazstve nad Tottenhamom Hotspur na nás čakal súboj s Manchestrom City, ktorý v Ligovom pohári neprehral päť rokov. Uznanie patrí všetkým hráčom, je neuveriteľné, čo sa nám podarilo. Bránili sme neskutočne dobre a každý má rád penalty. Keď v nich zdoláte Manchester City, je to o to krajšie," povedal stredopoliar Mark Noble, ktorý úspešne otvoril rozstrel.

Vo veku 34 rokov si užíva svoju záverečnú sezónu v drese West Hamu: "Je pre mňa špeciálne, že sa o to môžem podeliť so 60.000 fanúšikmi na štadióne a ďalšími divákmi doma. Momentálne zažívajú priaznivci West Hamu dobré časy a ponúkli sme im ďalší výnimočný moment v klubovej histórii."