Paríž zakopol s tímom z dna tabuľky, Škriniar sledoval trápenie z lavičky

PARÍŽ. Futbalisti Paríža St. Germain len remizovali v sobotňajšom stretnutí 13. kola francúzskej Ligue 1 s FC Nantes 1:1.

Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred AS Monaco, ale o zápas viac. Úradujúci majster viedol po góle Achrafa Hakimiho, no do prestávky vyrovnal Matthis Abline.

Parížania napriek veľkej prevahe nedokázali pridať druhý presný zásah. Slovenský obranca domácich Milan Škriniar sledoval duel z lavičky náhradníkov.

Stade Rennes zvíťazilo nad AS St. Etienne 5:0. Domáci triumfovali po troch prehrách a v tabuľke sa posunuli na priebežné 11. miesto, St. Etienne figuruje na 14. priečke.