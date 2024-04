Dokonalý obrat, víťazný gól v poslednej minúte. Rozradostený tréner vbehol na ihrisko

Jeho tím vstúpil do zápasu dobre a už v prvej minúte sa dostal do šance Csaba Juhász. Skóre otvoril v 23. minúte Nigérijčan Sodiq Aremu a o tri minúty zvýšil jeho krajan Emmanuel Emeka Okonji už na 2:0.

„Rimavská Sobota si vypracovala dve-tri dobré príležitosti, ale z nich neskórovala. Góly dala po našich hrubých chybách,“ skonštatoval Lazúr. „Niektorí chalani mali hlavy dole, snažil som sa ich povzbudiť, aby si ďalej verili,“ doplnil.

Vranovu sa podarilo streliť kontaktný gól ešte pred prestávkou, keď priamy kop Jakuba Straku zaskočil celú obranu i brankára Rimavskej Soboty.

„Bol to kľúčový moment. Kubo Straka má výbornú ľavú nohu a trénujeme to, nemusí to nikto ani tečovať a pomýlia nábehom brankára. Tak to aj bolo,“ uviedol Lazúr.