Rýchlo pokosili, zavolali divákov. Kluby ukázali čaro dedinského futbalu

„Narýchlo sme pokosili, urobili čiary, zavolali divákov a otvorili bufet. Takto by to v dedinskom futbale malo vyzerať, v tom je jeho čaro. Kluby si v ťažkej dobe musia pomáhať,“ povedal tajomník ŠK Báb Ivan Vajzer.

V deň stretnutia doobeda domáci volali do Bábu, či by bola taká možnosť. Hostia ich nápad podporili.

VOLKOVCE, BÁB. V šiestej lige Stred bol na programe zápas FC ViOn Zlaté Moravce C / Volkovce – ŠK Báb.

Ak by sa vo Volkovciach nehralo, zápas by sa podľa pravidiel musel odohrať do štrnástich dní. Termín cez týždeň popoludní je podľa Vajzera nešťastný.

„Tento víkend odohráme tretí zápas doma, teda na jar budeme v nevýhode. Futbal sa však hrá pre divákov. V stredu bez nich, pretože všetci sú v práci, by to nemalo zmysel,“ dodal.