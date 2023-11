Plzni dochádzali sily. Zvládla však hektický záver a oslavuje postup

PLZEŇ. Futbalisti Viktorie Plzeň, v zostave aj s Erikom Jirkom, triumfovali vo štvrtkovom stretnutí Konferenčnej ligy a zaistili si postup do vyraďovacej fázy.

"Sústredil som sa len na seba, rozhodol som sa nevnímať okolie. Bol som stopercentne rozhodnutý, kam to kopnem a som šťastný že to tam padlo."

Pred koncom prvého polčasu mali domáci ešte jednu veľkú šancu, Jirkov prudký pokus však zneškodnil brankár Danijel Zagorac.

Po zmene strán opäť dominovali hostia. Napokon sa v úplnom závere presadili, hlavička Sandra Kulenoviča však neplatila pre ofsajd. Tréner domácich Miroslav Koubek uznal, že Záhreb jeho zverencov potrápil.

"Je to určite špeciálna a emocionálna chvíľa. Vytvorili sme rekord, keď je české mužstvo po štyroch zápasoch v jarnej časti. To nás teší. Bolo to po veľmi ťažkom stretnutí s kvalitným súperom. Stretnutie sme museli vydrieť a vybojovať.