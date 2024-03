VIDEO: Prvý raz bol v základe. Dávid Ďuriš strelil v Taliansku premiérový gól

Už v 10. minúte ním poslal do vedenia svoje Ascoli na pôde Sampdorie Janov.

JANOV. Zasekol si loptu a s pomocou teču domáceho obrancu ju poslal do siete. Slovenský reprezentant Dávid Ďuriš strelil v Taliansku premiérový gól.

Ďuriš odohral za Slovensko deväť súťažných stretnutí. Dôležitý gól strelil v októbri minulého roka, keď rozhodol o výhre v Luxembursku 1:0 a priblížil Slovensko na EURO 2024 do Nemecka.

Ascoli bojuje o zotrvanie v Serii B, aktuálne je až na osemnástej pozícii, ktorá by znamenala priame vypadnutie.

„Bude ma to stáť päťsto eur. Neviem, či prídem na ďalší zraz,“ vtipkoval vtedy útočník MŠK Žilina. Tréner Calzona nečakaného hrdinu opísal: „Je inteligentný po taktickej stránke a veľmi pokorný.“

„Stále si to neviem uvedomiť. Trafil som to ideálne,“ tešil sa po životnom góle Ďuriš. Platil zaň spoluhráčom zápisné.

Dávid Ďuriš sa narodil v Žiline a celú svoju kariéru strávil v MŠK, kde sa z béčka prebojoval do hlavného tímu. Známy je poctivou prácou a výborným prístupom k tréningovému procesu.

„Je to vzor futbalistu, ktorého bude milovať každý tréner. Hráč, ktorý neurobí v zahraničí hanbu. Urobí presne to, čo mu tréner povie. Ak bude treba, tak bude pressovať (napádať, pozn. red.) od prvej do poslednej minúty.

Je to veľmi pokojný a rozvážny chlapec, ktorý vníma súvislosti,“ o Ďurišovi pre Sportnet povedal jeho agent Branislav Jašurek zo spoločnosti FairSport.